¿Qué primó para que el Gobierno anunciara nuevas medidas contra la inmigración irregular de haitianos?

El presidente Luis Abinader manifestó este lunes que "la situación en Haití está desbordada" y ante ese escenario se decidió tomar acciones más severas para hacer frente a la migración irregular de haitianos hacia territorio nacional.

"Nunca había estado antes la situación en Haití como está ahora y la verdad es que nosotros, a la comunidad internacional, le fuimos pidiendo que actuara... La situación en Haití está desbordada. Imagínate un pueblo en total violencia, con una situación muy difícil. Están saliendo para todo el mundo y nosotros somos los que estamos más cerca", expresó el presidente.

Durante LA Semanal con la Prensa dijo que, ante esta situación, el Gobierno dominicano tiene que tomar esas acciones fundamentales, al tiempo que resaltó que "todas las acciones que hemos prometido, las hemos llevado a cabo nosotros".

Recordó que República Dominicana fue el único país que no firmó el Tratado de Migración en la Cumbre de las Américas de 2022.

"Siempre que nos decían que paráramos las deportaciones, nunca las paramos. Hemos sido el gobierno que más ha deportado, pero también hemos tenido que gobernar en la peor situación de Haití en su historia", enfatizó Abinader, señalando que, debido a que la situación haitiana empeora, deben tomar decisiones "más difíciles y más duras".

¿Podrán estas recientes medidas mantenerse en el tiempo? El mandatario aseguró que "tienen que mantenerse".

"Ahora, quiero decirles también que tenemos que trabajar todos juntos, unidos, y que, por medio de ese Observatorio Ciudadano de Política Migratoria, no solo para dar ideas, sino también para ayudar a supervisar que se cumplan esas acciones", sostuvo Abinader.

El Observatorio Ciudadano de Política Migratoria es uno de los 15 puntos anunciados por el Gobierno para frenar la migración irregular de haitianos.

No abrirá consulados haitianos

Al abordar el tema de los consulados, el mandatario dijo que no es posible abrirlos debido a la situación de esa nación. "Nosotros no podemos abrir los consulados ahora con la situación como está Haití. Esa es la realidad, no podemos", agregó.

Explicó que, aunque los consulados estén cerrados, las personas de nacionalidad haitiana que residan en el país de forma legal, con fines de estudio o trabajo, pueden seguir estando en el país.

"La verdad es que a los que están legalmente, como han estado legal, se les permite continuar, y a los que no han estado legalmente, se les está deportando", declaró Abinader.

Reuniones sobre Haití

El presidente adelantó que este martes, a las 9:00 de la mañana, sostendrá una reunión que también se realizó la semana pasada con el foro que se formó para tratar los temas unificados relacionados con Haití.

A la pregunta: ¿Han sido receptivos los países ante el llamado de República Dominicana sobre Haití? Abinader respondió: "Sobre este tema, nosotros hemos, en cada foro internacional, llamado a la comunidad internacional para que apoye a Haití".

Subrayó que "han hecho algunas acciones, pero no son suficientes, y las medidas que se tomaron ayer (domingo) son debido a ese abandono de la comunidad internacional, por lo que tenemos que actuar nosotros".

Las 15 medidas

El presidente Luis Abinader anunció 15 medidas para hacer frente a la migración irregular de haitianos a territorio nacional.

A continuación las decisiones adoptadas por el mandatario.

Se reorganiza la vigilancia fronteriza: las 3 brigadas actuales se dividen en 6 zonas bajo supervisión de oficiales superiores.

Se refuerza la frontera con 1,500 nuevos soldados, sumando un total de 11,000 desplegados permanentemente.

Se inicia la licitación inmediata para construir 13 km más de muro fronterizo, que se suman a los 54 km ya existentes.

Se someterá al Congreso una reforma legal migratoria para endurecer sanciones contra funcionarios y ciudadanos que faciliten la migración ilegal.

Se incorporan 750 nuevos agentes migratorios a la Dirección General de Migración.

Se instalan oficinas migratorias en todas las provincias para aumentar la capacidad operativa de control.

Se modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales para evitar que se conviertan en puertas para el cruce irregular.

Se solicitará a la Procuraduría crear una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios para judicializar los delitos vinculados.

Se pedirá colaboración de gobiernos locales para eficientizar las repatriaciones.

Se crea el Observatorio Ciudadano de Política Migratoria, coordinado por Miguel Franjul, con autonomía e independencia.

Se establece un nuevo protocolo en hospitales del SNS: identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria como requisitos para atención médica.

Milton Ray Guevara liderará una comisión que revisará el marco jurídico migratorio ante la situación excepcional de Haití.

Se propone una "dominicanización del empleo" con aumento salarial de 25 % en zonas francas y 30 % en turismo.

Beneficiarios de Supérate podrán insertarse en el trabajo formal sin perder el subsidio estatal.

Se ampliará el fondo del BANDEX para mecanizar agricultura y construcción, reduciendo la dependencia de mano de obra irregular.