Alertan que los diálogos no bastan sin acción internacional para Haití

Desde el Congreso Nacional, varios senadores encargados de comisiones ligadas con la comunidad internacional y la migración alertaron sobre el creciente sentimiento de aislamiento que experimenta la República Dominicana ante la falta de respuestas eficaces por parte de los organismos internacionales.

Mientras el presidente Luis Abinader continúa sus esfuerzos diplomáticos para alertar sobre la situación en Haití, legisladores dominicanos advirtieron este jueves que los acercamientos con expresidentes no tendrán impacto real si la comunidad internacional no asume con seriedad su responsabilidad ante la crisis que vive el país vecino.

La senadora María Mercedes Ortíz, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, señaló que el país no puede seguir enfrentando en solitario las consecuencias del colapso haitiano y lamentó la falta de mediación efectiva por parte de los organismos internacionales.

Aseguró que hay una "descomposición" global que ha generado un vacío en la capacidad de respuesta de instituciones que antes asumían responsabilidades en este tipo de crisis.

"Nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. ¿A quién acudimos si los organismos internacionales no pueden generar consensos ni soluciones?", cuestionó Ortíz, quien dijo que, aunque los diálogos de Abinader son bien recibidos, no generarán un impacto significativo si no se acompaña de respaldo global.

Amenaza a RD

En la misma línea se pronunció el senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien fue tajante al advertir que Haití "no tiene quien le escriba" y que la indiferencia de la comunidad internacional ha sido total.

Según el legislador, ese abandono ha convertido al país vecino en un "estado inviable" gobernado por bandas armadas, lo que representa una amenaza directa para la República Dominicana.

"La comunidad internacional ha demostrado total indiferencia a la crisis que vive esa nación", expresó Genao, quien sostuvo que la frontera dominico-haitiana es vulnerable incluso con el muro en construcción, lo que deja al país en una posición de riesgo frente a posibles flujos migratorios masivos.

El senador Pedro Catrain también se refirió a la situación, señalando que la crisis debe abordarse dentro de un contexto más amplio y adelantó que, por la falta de una respuesta internacional, el Gobierno dominicano podría tomar medidas adicionales en la frontera.

Clamor solitario

Los tres legisladores coincidieron en que los esfuerzos diplomáticos del presidente Abinader, aunque valiosos, corren el riesgo de quedarse en un clamor solitario si no hay una respuesta colectiva desde la comunidad internacional. También recordaron que en décadas pasadas existieron mecanismos de mediación más eficaces, los cuales actualmente parecen "ausentes o debilitados".

Desde el Congreso, hicieron un llamado a que los países con influencia histórica en Haití, como Francia, asuman el papel que les corresponde y actúen con responsabilidad. Mientras tanto, insistieron en que la República Dominicana no puede cargar sola con una crisis regional de tal magnitud.