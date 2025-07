Abinader sobre los corruptos: "Hoy estamos más firmes en que no debe haber impunidad"

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que desde su gobierno están más firmes que nunca en que no debe haber impunidad, y advirtió que, sin importar la condición o estatus de las personas, serán llevados ante la justicia si cometen actos de corrupción.

Durante LA Semanal con la Prensa, expuso que, de 2020 a 2025, se han remitido al Ministerio Público 49 casos, y el tiempo promedio de respuesta ha sido de 55 días, cuando el manual establece 90 días para responder una denuncia.

"Somos el primer gobierno que ha establecido un proceso con un régimen de consecuencias a todos los niveles. Muchos de esos casos —casi 50— se han sometido al Ministerio Público. No los hacemos públicos, sino que los enviamos para que los investiguen", dijo Abinader.

Puso como ejemplo, un caso que fue enviado por investigaciones de instituciones del Estado que fue posteriormente remitido a la Digeig (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental). El reciente caso del “Lobo”, que desmanteló red delictiva dedicada a obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas mediante el pago de sobornos.

"Todos esos casos vinieron de nosotros, fueron enviados por nosotros. Y hay otros casos que también están pendientes y que están en investigación", añadió.

Cero impunidad

El jefe de Estado fue firme en recalcar que en su mandato no habrá impunidad. "Hoy estamos más firmes en que no debe haber impunidad, más firmes en que se deben respetar los bienes públicos. No importa quién sea, no importa en el momento que sea, no importa la condición de la persona, serán llevados a la justicia si tienen acciones que los comprometen con la corrupción", sostuvo.

Resaltó la importancia del involucramiento ciudadano, al indicar que muchas de las investigaciones comenzaron por denuncias, aunque agregó que no todas resultaron en sanciones, pero todas son investigadas.

"Cualquier denuncia, cualquier información sobre casos de corrupción… hágala. Nosotros hacemos la investigación, y de lo que ustedes pueden estar seguros es que no va a haber impunidad. No importa la categoría que tenga, no importa el apellido ni el nivel político que tenga, si cometió un acto ilegal, va a tener que responder ante el Ministerio Público", sentenció el mandatario.

Dijo que en el pasado, el 78 % de las denuncias eran declaradas incompetentes, mientras que en la actualidad el 83 % son declaradas competentes y se les da respuesta.