Ministerio de la Mujer entrega más de RD$10 millones en Bono Mujer a 41 beneficiarias

En el centro, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer informó este miércoles sobre la entrega de más de 10 millones de pesos en Bono Mujer a 41 beneficiarias, en los proyectos residenciales Hato Nuevo de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este y Boca Residence en Boca Chica.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, explicó que el Bono Mujer se entrega en el marco del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, con el objetivo de brindar una oportunidad de acceso a la vivienda a mujeres que han enfrentado desigualdades y que merecen vivir con dignidad.

Además, destacó que con esta nueva entrega suman a 481 las mujeres beneficiadas con esta política que permite el acceso a oportunidades y condiciones para desarrollar sus proyectos de vida.

Una nota d eprensa indica que durante la entrega, el titular del Fondo Nacional de la Vivienda del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, John Anderson, resaltó que el Bono Mujer brinda a las jefas de hogar la oportunidad de adquirir una vivienda propia, lo que les garantiza seguridad, sentido de pertenencia y estabilidad para sus familiares.

En representación de las beneficiarias, Maribel Valerio agradeció al presidente Luis Abinader y a la ministra Mayra Jiménez por su apoyo incondicional a las mujeres dominicanas, y expresó que este día marca un antes y un después en su vida, al recibir un techo propio, digno y seguro para sus hijas, hijos y futuras generaciones.

Esta entrega del Bono Mujer beneficia a 41 mujeres, distribuidas en los proyectos residenciales Hato Nuevo, con 31 beneficiarias; Ciudad Juan Bosch, con dos beneficiarias; y Boca Residence, con ocho beneficiarias, representando un 8 % y un 12 % del valor de las viviendas, lo que reduce las cuotas mensuales y promueve la autonomía económica y el bienestar familiar.

El Bono Mujer en el proyecto Boca Residence incluye a mujeres de la diáspora dominicana como beneficiarias.

El Ministerio de la Mujer dijo que esto reafirma el compromiso del Estado con la equidad y la inclusión, facilitando el acceso a una vivienda digna y fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres que, desde el exterior, mantienen vínculos activos con el país.

Sobre el Bono Mujer

El Bono Mujer es una contribución económica que otorga el Ministerio de la Mujer destinada a facilitar el acceso a una vivienda digna para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo madres solteras, víctimas de violencia, mujeres con discapacidad o bajos ingresos, y cuidadoras de personas mayores o menores en situación de orfandad por feminicidio.

Asimismo, ayuda a reducir significativamente el costo de adquisición de sus hogares, promueve su integración social y económica, reconociendo el rol fundamental que desempeñan las jefas de hogar en el desarrollo nacional.