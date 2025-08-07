Comités sectoriales presentan las 85 acciones priorizadas en la estrategia Meta RD 2036

El encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Competitividad, contó con la participación de los comités de agropecuaria, comercio, construcción e inmobiliario, energía, financiero, industria local, minería, Mipymes, tecnología y comunicaciones, turismo, zonas francas y el Comité Transversal, encargado de articular políticas con todos los sectores.

En una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el presidente Luis Abinader, representantes de diversos comités sectoriales de la economía, funcionarios del Gobierno y líderes del sector empresarial y social presentaron las iniciativas priorizadas para trazar una hoja de ruta con miras al desarrollo económico y social del país bajo la Meta 2036.

El encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Competitividad, contó con la participación de los comités de agropecuaria, comercio, construcción e inmobiliario, energía, financiero, industria local, minería, Mipymes, tecnología y comunicaciones, turismo, zonas francas y el Comité Transversal, encargado de articular políticas con todos los sectores.

Los coordinadores de los 12 sectores priorizados presentaron los resultados de más de 50 sesiones de trabajo, en las que se analizaron más de 1,000 propuestas.

"Este proceso riguroso dio como resultado la consolidación de 490 iniciativas, de las cuales 85 fueron priorizadas como acciones estratégicas para impulsar la transformación nacional en la próxima década", informó el Gobierno.

Durante su intervención, el presidente Abinader propuso convertir las recomendaciones en una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo, con objetivos definidos, cronogramas establecidos y responsables asignados.

"Debemos pasar de las palabras a la acción y trabajar en una ruta crítica que defina qué se hace, cuándo y quién lo ejecuta", expresó el mandatario.

Iniciativas priorizadas por sector

De las 85 acciones priorizadas, en el acto, se dio oportunidad a que cada coordinador presentara cuatro. Aquí las más importantes.

Mipymes

El comité propuso una ventanilla única operativa, inclusión financiera, regulación experimental y una estrategia de internacionalización.

Tecnología y comunicaciones

Sugiere ampliar el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), crear centros de innovación digital y homologar procesos, tarifas y arbitrios municipales.

Transporte y logística

Propone reformular el consumo de inventario logístico, fortalecer el Observatorio Nacional de Logística, promover el hub logístico y consolidar la Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT) como ente público-privado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/whatsapp-image-2025-08-07-at-72302-pm-71d8c089.jpeg Abinader expone durante la asamblea sobre Meta 2036. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)

Turismo

El empresario turístico, Frank Rainieri presentó un plan estratégico enfocado en la diversificación de la oferta, regulación de hospedajes de corta estadía, normas para el manejo del sargazo y mejoramiento de infraestructuras viales.

"Debemos organizar a nuestros artesanos para que puedan suplir productos a los turistas y así lograr que gasten más en el país", afirmó Rainieri, quien además solicitó agilizar procesos migratorios en los puertos y aeropuertos, actualizar la oferta formativa y resolver el problema vial ante el crecimiento de habitaciones hoteleras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/c3b41a66-a617-4689-9050-1c457f512f66-af0c7651.jpg El fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, presenta las propuestas para el sector turismo. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Zonas francas

Miguel Lama del sector zonas francas considera oportuna la estrategia de dar acceso a terrenos e infraestructura, instrumentos financieros a largo plazo y una estrategia de promoción alineada con el nuevo orden geopolítico global.

Comité Transversal

El Comité Transversal, a nombre del cual habló Celso Juan Marranzini, recomendó programas de becas y certificaciones en carreras STEM, implementación de planes de ordenamiento territorial y una estrategia de encadenamiento productivo entre sectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/a9698603-a380-40fe-a32e-c1f293f397ad-de8943c6.jpg Durante la presentación de Meta 2030. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Compromiso presidencial y próximo paso

El presidente Abinader anunció que en las próximas semanas se realizarán reuniones de seguimiento para clasificar las medidas en tres niveles: acciones de corto plazo, que pueden implementarse sin recursos adicionales. Asimismo, implementación de medidas de mediano plazo, que requieren consenso o recursos moderados, y proyectos de largo plazo, que implican financiamiento significativo y planificación estructural.

"El 20 o 25 % de estas acciones puede comenzar de inmediato. Las demás deben tener fechas y responsables asignados. Es momento de actuar para duplicar nuestra economía", sostuvo el mandatario.

El evento cerró con la fotografía oficial del presidente junto a los coordinadores sectoriales y autoridades presentes, sellando el compromiso conjunto de construir un país más competitivo de cara al 2036.