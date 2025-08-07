El Gobierno asigna 4,000 millones de pesos a los municipios para construcción de aceras y contenes

El presidente Luis Abinader (c), junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente de Fedomu, Nelson Núñez (a su izquierda); el presidente de la Liga Municipal, Víctor D´ Aza, y el presidente de Fedodim, Lioncito José (a su derecha), en una reunión de trabajo con alcaldes y alcaldesas del país en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD) el 7 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

El Gobierno Central anunció este jueves la asignación de un presupuesto de 4,000 millones de pesos para ejecutar un Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal, orientado a la construcción de aceras y contenes en los diferentes municipios del país.

La decisión fue dada a conocer por el presidente de la República, Luis Abinader, durante una reunión de trabajo con alcaldes y alcaldesas del país en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

El mandatario explicó que la primera partida será transferida en las próximas semanas y ascenderá al 50 % del total, es decir, 2,000 millones de pesos. Indicó que, en la medida en que se vaya ejecutando el presupuesto, se irán otorgando los fondos disponibles.

Estimó que el proyecto tendrá un año de duración, por lo que exhortó a los ediles a ejecutar las obras "rápido y cumpliendo la ley".

"Ustedes saben que estamos buscando los recursos de la mejor manera para completar los fondos que yo entiendo que la municipalidad necesita", expresó el mandatario.

Distribución

Los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios de equidad en tres partidas del 33.3 %:

La primera asignación, de 1,300.3 millones de pesos, se distribuirá a todos los gobiernos locales por igual.

La segunda partida se aplicará en función del criterio de población, asignando 135 pesos adicionales por cada habitante. En el caso del Distrito Nacional, la Presidencia dispuso un plan particular, por lo que no será tomado en cuenta en este presupuesto.

El tercer componente responderá a demandas comunitarias y de alta necesidad.

Más fondos

Durante el encuentro, el presidente Abinader dijo que evaluará la posibilidad de destinar nuevos recursos para obras municipales de alta demanda, como funerarias, cementerios, mercados y mataderos, que podrían anunciarse en noviembre, en la próxima reunión con autoridades locales.

También se refirió al Plan Nacional de Asfaltado, indicando que el Ministerio de Obras Públicas lanzará una licitación de gran alcance a partir de octubre, cuyos trabajos también serán coordinados con los municipios.

Continuación de programa

Este plan da continuidad al Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales 2022-2024, que tuvo un presupuesto de 3,200 millones de pesos y que impactó en todo el territorio nacional con 1,691,251 metros lineales de aceras y contenes.

En esa ocasión también se destinaron 800 millones de pesos para otras obras de alta demanda de los cabildos. En ese sentido, el director de la Liga Municipal, Víctor D´ Aza, reveló que se construyeron 85 obras: 53 cementerios, 20 funerarias y 7 entre mercados y mataderos.

Junto al gobernante, encabezaron esta reunión el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente de la LMD, Víctor D´ Aza, y el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez.