El presidente Abinader desarrolla amplia agenda de actividades en Capotillo

El presidente Luis Abinader junto al titular de Propeep, Robert Polanco ( MATÍAS BONCOSKY )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una intensa jornada en el sector Capotillo, Distrito Nacional, con un programa enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana, supervisar obras, impulsar programas sociales y entregar ayudas a familias vulnerables.

La agenda inició a las 10:30 de la mañana con la visita a una bodega móvil del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), ubicada en la calle José Martí, casi esquina 6.

Allí, el mandatario fue recibido por el director de la institución, David Herrera Díaz, quien explicó los programas que permiten a las familias adquirir productos de la canasta básica a precios reducidos, en algunos casos hasta con un 50 % de descuento.

Entre los artículos ofrecidos figuraron arroz, habichuelas, pollo, huevos, plátanos, papas, cebolla, jamoneta, salami, aceite y azúcar.

Plan de Seguridad Ciudadana y Jornada de Inclusión Social

Más tarde, Abinader se trasladó a la Escuela Básica Salomé Ureña para recorrer la Jornada de Inclusión Social del programa Propeep, dirigida por Robert Polanco, donde distintas instituciones del Estado ofrecieron servicios médicos, legales y sociales a cientos de residentes. El mandatario reiteró que estas acciones devuelven a la población, en forma de programas y obras, los recursos que pagan mediante impuestos.

El jefe de Estado señaló que su gobierno no abandonará a Capotillo ni a ningún sector necesitado. “Queremos transformar la imagen de este barrio, igual que hicimos con la Duarte con París, para que deje de asociarse con delincuencia y se convierta en un espacio de desarrollo”, afirmó.

El titular de Propeep, Robert Polanco, resaltó el trabajo de las distintas instituciones que trabajan en favor de los más vulnerables.

Dijo que, las acciones benefician a niños, adultos y envejecientes con la reparación de viviendas, entrega de mochilas, pensiones, tarjetas de ayudas, útiles escolares y otras ayudas.

Iluminación, educación y deporte

Posteriormente, el presidente, acompañado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, supervisó la instalación de 500 luminarias para el alumbrado público, la entrega de 500 mochilas escolares y la habilitación de 18 canchas móviles.

Estas medidas, explicó Raful, buscan reforzar la seguridad, apoyar la educación de niños y jóvenes y fomentar el deporte y la convivencia comunitaria.

Programa Familia Inclusiva

La jornada concluyó con la supervisión de los trabajos del programa Familia Inclusiva, en el sector Respaldo Isabela, Ensanche Capotillo. En esta iniciativa, familias en situación de vulnerabilidad recibieron raciones alimenticias, enseres, electrodomésticos y asistencia en el embellecimiento y reparación de sus viviendas, techos y caminos vecinales.

También se ofrecieron servicios especializados como atención a personas mayores y con discapacidad, consultas oftalmológicas con entrega de lentes, registro civil tardío y seguimiento nutricional a embarazadas y madres lactantes.

Residentes agradecieron las acciones del Gobierno. “El presidente tiene los ojos puestos en Capotillo, cosa que antes no pasaba”, expresó Rafael Mateo, padre de dos niños.