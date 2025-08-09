El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que el Gobierno busca transformar la imagen del sector Capotillo, en el Distrito Nacional, como parte de un plan integral que incluye acciones de seguridad, obras sociales y desarrollo comunitario.

“Queremos transformar la imagen de Capotillo, igual que hicimos con la Duarte con París, donde antes reinaba el caos y hoy es un espacio renovado”, expresó el mandatario durante un recorrido por la zona.

Abinader explicó que el proyecto, ejecutado por el Ministerio de Interior y Policía en coordinación con la Policía Nacional, no se limita al patrullaje o control delictivo, sino que contempla la construcción de escuelas, centros comunitarios, instituciones técnicas y otras infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Acciones del plan

Acompañado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, el jefe de Estado informó que ya se han realizado dos reuniones en el Palacio Nacional para coordinar las acciones del plan, el cual será liderado por la alcaldesa Carolina Mejía, con apoyo del Gobierno central.

Indicó que su visita busca evaluar en el terreno los avances antes de tomar decisiones finales, ya que “aún se requiere más trabajo para mostrar resultados tangibles”.

El presidente ofreció estas declaraciones durante su visita al stand del Inespre, instalado como parte de una jornada de ventas populares que benefició a cientos de familias del sector Capotillo con productos alimenticios a precios asequibles.

Devolver lo que se paga de impuesto

El mandatario, junto al director de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, se trasladó a la Escuela Básica Salomé Ureña para visitar la Jornada de Inclusión Social, realizada como parte de la intervención integral que ejecuta el Gobierno en el sector desde el pasado mes de junio.

Al dirigirse a los presentes, el gobernante manifestó que con estas acciones su Gobierno busca devolver a la población lo que paga con sus impuestos.

Durante la jornada, cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad recibieron servicios de distintas entidades estatales que forman parte de las políticas sociales del Gobierno.