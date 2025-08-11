Abinader dice no ha recibido "carta" de renuncia de Homero Figueroa

Homero Figueroa es vocero de la presidencia desde el seis de septiembre de 2021. ( ARCHIVO/DL )

Desde hace unos días circula la versión en el país de que el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ha puesto su renuncia al Gobierno.

Este lunes el presidente de la República, Luis Abinader, dijo desconocer esa información. Significó que a él no había llegado "esa carta" de renuncia.

Agregó que hoy depachó con el funcionario de manera normal y que cualquier situación al respecto sería comunicada.

El jefe de Estado se refirió al tema al contestar una pregunta durante LA Semanal con la Prensa.

Sería sustituido por Félix Reyna

De acuerdo a informaciones extraoficiales, Figueroa habría dimitido del gobierno efectivo al 15 de este mes de agosto. Su cargo lo ocuparía el abogado y periodista Félix Reyna, quien por años fue encargado de Comunicaciones de la Junta Central Electoral (JCE).

Figueroa fue designado como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental el seis de septiembre de 2021 mediante el decreto 543-21. Sustituyó en el cargo a Milagros Germán, que, a su vez fue colocada como ministra de Cultura, puesto que no desempeña desde enero de este 2025.