El presidente de la República, Luis Abinader, reaccionó la tarde de este lunes a las críticas del exmandatario Leonel Fernández, quien calificó su gestión como "el mayor fracaso de la política dominicana" y le exigió que "dejara de maquillar cifras" para mostrar una mejoría económica que —afirmó— no existe en el país.

Ante una pregunta sobre las declaraciones del presidente del opositor partido de la Fuerza del Pueblo, el jefe de Estado dijo sonriendo que lo que Fernández tenía que hacer era ir a "pelear" con los organismos internacionales, que eran los que certificaban los números de la economía dominicana y no él.

"Todo lo que dice Moody's, todo lo que decimos nosotros aquí, una gran parte lo dice Moody's. También que vaya a pelear con la Cepal, por los datos que dan los de la Cepal, que vaya a pelear con el Banco Mundial y que tenga buena suerte discutiendo esos datos", acotó el gobernante durante el turno de preguntas en LA Semanal con la Prensa.

"Que estos datos son los datos internacionales, si de ahí él quiere, yo le doy el nombre del director de la FAO para que vaya a pelear con él" Luis Abinader Mandatario de RD “

Las críticas de Leonel

Fernández, quien fue tres veces presidente de la nación, aseguró también que en el país "no hay circulante"

"Ya es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua y largas tandas apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir", dijo Leonel.

Además, aseguró que "en el primer semestre del año la economía solo creció un 2,7 % y que, en el mes de junio, fue de tan solo 1,2 %".