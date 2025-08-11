Abinader y el ministro de Obras Públicas garantizan elevado de la Churchill con Kennedy "está bien"

Empleados del Ministerio de Obras Públicas trabajaron el domingo en la cobertura de la junta de expansión del elevado de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, garantizaron la tarde de este lunes que el elevado de la avenida Winston Churchill con Kennedy se encuentra en perfecto estado y no ofrece peligro para la población.

Tanto el mandatario como el titular del Ministerio de Obras Públicas dijeron que la obra fue sometida a labores de mantenimiento luego de que se diera a conocer la presencia de una grieta.

Estrella explicó –durante LA Semanal con la Prensa- que todos los puentes cuentan con juntas de expansión, y que cada cierto tiempo éstas se deterioran, y que eso fue lo que pasó con ese elevado.

"Son juntas que llevan un material que se le pone de goma que, a veces, se desgasta y ese material se repuso el fin de semana y el puente está funcionando con normalidad", refirió el funcionario al contestar –a pedido del presidente– a una pregunta de periodistas.

Estrella dijo que está consciente de que luego de la tragedia del Jet Set (centro de diversión cuyo techo colapsó con un saldo de 235 muertos) la "población está muy irritada" y se mantiene atenta a todo lo que sucede en el país y ante cualquier situación.

"Eso lo entendemos", acotó.

"Es bueno aprovechar la ocasión para edificar que normalmente los puentes, y más en un país sísmico como nosotros, tienen lo que se llama juntas de construcción", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/eduardo-estrella-kevin-rivas-eb3b5068.jpg El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, explica la situación que ocurrió en el elevado de la Churchill con Kennedy en LA Semanal con la Prensa este lunes 11 de agosto. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Obras Públicas reparó la "grieta"

Luego de la denuncia de la presencia de "una grieta" en un tramo del elevado de la avenida Churchill con Kennedy y la alarma que provocó en la población, brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se presentaron al lugar a reparar el área de la infraestructura.

Este lunes en una nota de prensa, el ministerio explicó la situación:

El elevado Churchill–Kennedy fue intervenido por mantenimiento de las juntas de expansión, en esta ocasión se produjo un desgaste natural de las mismas.

Esta junta, además de cumplir una función técnica esencial, contribuye al acabado estético del puente y, por ello, se renueva periódicamente como parte de las mejores prácticas de ingeniería.

El ministerio aprovecha para informar a la población que este elevado permanece abierto al público y que no ha presentado en ningún momento una falla estructural según el informe técnico de los ingenieros del MOPC y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones(Onesvie).



Agradecemos la comprensión de la población y reiteramos que nuestra prioridad es su seguridad y bienestar.