Abinader presentará los logros de sus cinco años de gestión ante militantes del PRM

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, junto a la directora de comunicaciones, Elizabeth Mateo, y el director de prensa, Abel Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, anunció hoy que el presidente Luis Abinader compartirá los principales logros de su gestión ante más de tres mil militantes de la organización, en un acto el próximo domingo.

Informó que la actividad está convocada para este domingo 17 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional,y contará con la asistencia de la Dirección Ejecutiva y la dirección nacional del partido.

"Conmemoraremos este hecho histórico de cinco años de gestión, hemos invitado unos tres mil compañeros que van desde la dirección ejecutiva, senadores, diputados, alcaldes, dirigentes territoriales representativos de la organización en todo el país", expresó.

Precisó que se compartirá con el partido la ejecución de obras de infraestructura, hitos en materia institucional, y los avances del país en reducción de la pobreza y crecimiento económico.

"Será un acto en donde frente a toda la militancia del partido se dará a conocer y socializaremos sobre los principales pasos y avances que hemos logrado como organización en estos cinco años y una perfilada, una invitación a lo que serán los próximos tres años de vida partidaria y gubernamental", manifestó.

Paliza destacó que el evento se enmarca también en la conmemoración de los 10 años de fundación del PRM, así como en el cumplimiento del segundo período de Gobierno encabezado por Abinader que se formaliza el próximo 16 de agosto.

En tanto, el secretario de organización, Deligne Ascensión, valoró la integración de los militantes a esta conmemoración.

También enfatizó en las obras realizadas en cada rincón del país que las comunidades actualmente están disfrutando "luego de años de abandono por otros gobiernos".

Un evento institucional Paliza dijo que espera que este acto no sea utilizado por futuros precandidatos presidenciables de la organización para medir fuerzas internas o mostrar su respaldo político. "Queremos que este evento sea uno institucional y que las fuerzas grupales, las aspiraciones del mañana puedan producirse o dejarse para otro momento".

No habrá proselitismo

Paliza aclaró que esto es un evento institucional y no tiene características proselitistas ya que el foco de la actividad es el presidente Abinader y el quinto año de su gestión gubernamental.

"El presidente Abinader no será candidato presidencial para el próximo torneo, como ustedes conocen, y por lo tanto, es una actividad que esta muy atada a la vida orgánica del partido", dijo.

Recordó que, tanto en 2020 como en 2024, tras concluir ambos procesos electorales en los que el PRM resultó vencedor, el partido optó por no realizar celebraciones.

"Este acto del próximo domingo no es una celebración en sí, es un acto conmemorativo", reiteró Paliza.