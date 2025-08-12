Luis Abinader responde críticas de la oposición

Los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández criticaron la gestión de Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader respondió a las críticas del expresidente Danilo Medina, quien aseguró que la actual administración tiene abandonados los hospitales del país.

Durante LA Semanal con la Prensa, manifestó que las estadísticas dan cuentas de los trabajos realizados y que hospitales que estaban en estado de abandono han sido remozados.

"El hospital Mario Tolentino Dipp estaba un cascarón, abandonado y hoy es un hospital general, el más moderno del Gran Santo Domingo", expresó.

Agregó: "Lo que diga yo, lo que diga la oposición siempre pudiese tener un sesgo, ahí están las estadísticas, y el pueblo está viendo, lo que yo no hago es inaugurar hospitales sin que estén terminados, ni ninguna obra sin estar terminada".

Por otro lado, Abinader también reaccionó a las críticas del exmandatario Leonel Fernández, quien afirmó que el PRM es "el gran fracaso de la política dominicana" y le exigió que "dejara de maquillar cifras".

El presidente dijo que lo que Fernández tenía que hacer era ir a "pelear" con los organismos internacionales, que son los que certifican las cifras. "Estos datos son los datos internacionales, si él quiere, yo le doy el nombre del director de la FAO para que vaya a pelear con él (...) y que tenga buena suerte", aseveró.

Sobre la cédula de identidad Abinader también se refirió a las dudas en torno al proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral. Recordó que la Junta Central Electoral (JCE) es un poder independiente del Estado, y señaló que la decisión sobre este tema debe ser de forma consensuada.