El presidente Abinader inaugurará Circunvalación de Baní este jueves

La construcción de la Circunvalación de Baní comenzó en el 2020. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezará este jueves la inauguración de la Circunvalación de Baní, "obra vial de gran importancia que permitirá, no solo reducir el tiempo de desplazamiento por la región sur del país, sino también que dinamizará su economía".

La información fue anunciada a través de un despacho de prensa de la Presidencia este miércoles.

El documento indica que se proyecta que esta nueva vía contribuya con el desarrollo turístico, social y económico del sur.

"Además facilitará el desahogo del tránsito vehicular en Baní", dice.

Detalles de la vía

Con una extensión de 19 kilómetros, la misma forma parte de un plan integral que incluye la Circunvalación de Azua y la carretera Barahona-Enriquillo.

Inicia en la comunidad de Galión, al oeste de la provincia Peravia, y sale al este, en la zona de Ojo de Agua, carretera Baní-San Cristóbal, en las proximidades del mercadito de Paya.

La nueva avenida está diseñada para dos carriles y contará con 17 puentes.

Comenzada en el 2020

La obra fue iniciada en noviembre de 2020, con la presencia del presidente Luis Abinader y del entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Ascensión, quien afirmó en ese tiempo que se harían los mayores esfuerzos para que la circunvalación estuviera concluida antes de finalizar el año 2021.