Abinader inaugurará cinco centros educativos y un Caipi este viernes en San Pedro de Macorís

El presidente Luis Abinader en una de las inauguraciones de su gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inaugurará este viernes, en la provincia de San Pedro de Macorís, cinco centros educativos y un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), con el objetivo de seguir ampliando la infraestructura educativa en beneficio de los estudiantes del país.

A través de una nota de prensa, se informó que en la Sultana del Este, el mandatario también sostendrá un encuentro con estudiantes de escuelas participantes en el programa Inglés por Inmersión y universitarios. Además, encabezará la inauguración de la expansión de dos naves y el remozamiento de la entrada del Parque de Zona Franca del Este.

Distrito Nacional

El jefe de Estado iniciará su agenda a las 10:30 de la mañana del viernes en el Distrito Nacional, donde encabezará la graduación de jóvenes del Programa 14/24, el cual se llevará a cabo en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El programa es una iniciativa del gobierno dominicano dirigida a jóvenes de entre 14 y 24 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que han sido excluidos del sistema educativo y laboral. Su objetivo principal es facilitar la inserción socioeconómica de estos jóvenes, a través de la capacitación técnica, la reinserción escolar y el acceso a oportunidades de empleo y servicios sociales, de acuerdo con la página web del programa.

San Pedro de Macorís

Pasado el mediodía, Abinader se trasladará a la provincia del Este para presidir la inauguración del Liceo Villa Thelma Villaverde Penson, en el sector Brisal. Asimismo, entregará el Liceo José Francisco Peña Gómez para el uso de los estudiantes del sector Tres y Medio.

El gobernante también participará en un almuerzo-encuentro con jóvenes de liceos públicos, estudiantes de Inglés por Inmersión y universitarios, el cual se realizará en el Polideportivo de la Villa Olímpica.

A mediados de la tarde, continuará con la apertura del Liceo Profesor Miguel Jorge Fulgencio Manzanillo y, de manera simultánea, dejará inauguradas la Escuela Paz Victoriano y la Escuela Primaria Profesor Georgilio Mella Chavier.

Posteriormente, Abinader inaugurará el Caipi "Las Abejitas" en el sector Villa Progreso.

Finalmente, el presidente cerrará su agenda con la inauguración de la expansión de dos naves y el remozamiento de la entrada del Parque de Zona Franca del Este.