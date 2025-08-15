Se gradúan 2,848 jóvenes del programa Oportunidad 14-24

Se ha celebrado la novea graduación del programa Oportunidad 14-24, una iniciativa del Gabinete de Política Social que brinda formación técnica, académica y personal a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. ( DARE COLLADO )

El programa Oportunidad 14-24 celebró este viernes su 9.ª graduación ordinaria, con una matrícula de 2,848 egresados de 22 Rutas Formativas.

El acto se llevó a cabo en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/whatsapp-image-2025-08-15-at-13659-pm-e19b8a59.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, estudo presente en el acto de graduación del programaOportunidad 14-24. (DARE COLLADO)

El director del programa, Alex Mordan, informó que, según datos de la Tesorería Social Dominicana, 7,922 de los egresados han obtenido su primer empleo formal. Asimismo, adelantó que, al cierre de 2025, el programa proyecta graduar a más de 30,000 jóvenes en todo el país.

A la fecha, suman 22,010 los jóvenes graduados del programa Oportunidad 14-24, dirigido a la juventud de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Peña Guaba resaltó que los frutos del programa se perciben en las comunidades al formar a los jóvenes.

"No hay una mayor satisfacción que ver en el día de hoy a 2,848 jóvenes graduarse del programa Oportunidad 1424 y que su vida dé un giro de 180 grados. De un joven que no hacía absolutamente nada a un joven productivo en la República Dominicana", dijo.

Agradeció al presidente por darle "el mejor empleo del Gobierno", ya que le ha permitido desarrollar diferentes iniciativas en favor de la población.

El discurso en representación de los graduandos fue pronunciado por Enger Hernández, egresado de la Ruta Formativa de Auxiliar en Ventas y Secretariado del Centro Tecnológico Comunitario (CTC) de Los Alcarrizos.

Oportunidad 14-24

El programa Oportunidad 14-24 es una iniciativa del Gabinete de Política Social que brinda formación técnica, académica y personal a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y mejorar su calidad de vida.

Estuvieron presentes los directores de:

Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Edgar Féliz

(CEED), Edgar Féliz El Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Yadira Henríquez

(PASP), Yadira Henríquez Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres

Las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.

El coronel José Ramón Reyes Suárez (FARD)

La subdirectora general del Infotep, Maira Morla Pineda