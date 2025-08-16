Abinader pide disculpas a la población por los apagones de los últimos días

Celso Marranzini junto al presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa en Punta Catalina el 16/8/2025. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader pidió este sábado disculpas a la población por las interrupciones eléctricas que han afectado al país en los últimos días, al tiempo que supervisó los avances en la reparación de la caldera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

"Conozco las dificultades que ocasionan los apagones a la gente, y por eso quiero pedirles excusas. Mi preocupación por la población me trajo a Punta Catalina", expresó el mandatario durante un recorrido por la sala de control de la planta.

Abinader explicó que la salida de Punta Catalina, junto con las unidades de Los Mina II y Siba, representó una reducción del 15 % de la generación eléctrica nacional, en momentos en que la demanda superaba los 4,000 megavatios.

El jefe de Estado informó que se realizan pruebas para que la unidad reparada de Punta Catalina pueda reintegrarse al sistema este domingo, lo que sumaría unos 360 megavatios a la oferta energética nacional.

Fallos de la planta

Durante la visita, Celso Marranzini, administrador de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), detalló que, tras corregir una falla crítica en uno de los tubos de la caldera, las pruebas de control de calidad detectaron nuevos puntos de vulnerabilidad que están siendo reparados. Aseguró que los técnicos trabajan de manera ininterrumpida para garantizar el regreso seguro de la planta.

La termoeléctrica salió de operaciones el pasado 12 de agosto debido a un desperfecto en uno de los tubos de la caldera, lo que obligó a un amplio trabajo de inspección y reparación.