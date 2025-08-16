Abinader: “Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”

El presidente Abinader durante su visita a Punta Catalina. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recorrió este sábado las instalaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina para verificar los avances en los trabajos de reparación de la caldera de una de sus unidades.

“Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, expresó el mandatario tras concluir un recorrido por la sala de control de la generadora.

Abinader anunció que se realizan las pruebas finales para que, a partir de este domingo, la planta pueda reintegrar al sistema unos 360 megavatios. Además, pidió disculpas a la población por los apagones registrados y reconoció las dificultades que estos generan en la vida cotidiana de los dominicanos.

Durante la visita, Celso Marranzini, administrador general de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), explicó que, tras corregir una falla crítica en uno de los tubos de la caldera, el equipo técnico —en coordinación con representantes del fabricante— realizó mediciones de espesores en los tubos aledaños para verificar su condición.

“Posteriormente, en el proceso de control de calidad y durante la prueba hidrostática de la caldera, se detectaron nuevos puntos de falla que actualmente están siendo corregidos. Una vez concluidas estas labores, se repetirán las pruebas correspondientes para avanzar hacia el encendido de la caldera”, indicó Marranzini.

Otras reparaciones

Agregó que durante las inspecciones se identificaron varios tubos con espesores reducidos que requerían reparación, trabajos que se ejecutaron de inmediato. Actualmente se realizan las pruebas de rigor para garantizar la entrada en funcionamiento de la unidad lo antes posible.

La termoeléctrica salió de operaciones el pasado martes 12 de agosto debido a una perforación en uno de los tubos de la caldera, y desde entonces el equipo técnico trabaja de manera continua para restablecer el servicio.