Abinader cambia al director del Senasa; coloca a Edward Guzmán Padilla

El presidente de la República, Luis Abinader, dio a conocer la noche de este domingo los cambios que hizo en su gabinete, entre los cuales está un nuevo director del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El cambio ocurre en medio de versiones de que la entidad presenta un déficit.

Edward Rafael Guzmán Padilla será el nuevo titular de la entidad en sustitución de Santiago Hazim. El nombramiento de este y otros funcionarios está contenido en el decreto 461-25.

Guzmán Padilla se desempeñaba como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) desde el año 2022. Anteriormente ocupó el cargo de viceministro de Salud Pública.

Santiago Hazim, quien ocupó el cargo desde el año 2020, quedó sin funciones.

Los cambios en el gabinete gubernamental fueron dados a conocer por la Dirección de la Presidencia, al igual que por el canal de WhatsApp del jefe de Estado.

"El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) será Edward Rafael Guzmán Padilla", dice una parte del texto.

Trayectoria de Edward Guzmán

Indica, de igual modo, que el nuevo titular del Senasa es un "profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales, que ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social".