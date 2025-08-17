Abinader dispone cambios en la comunicación gubernamental con nuevos nombramientos

Félix Reyna Echevarría, Alberto Caminero y Abel Guzmán Then, los nuevos rostros de la comunicación gubernamental. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo el decreto 461-25, con el que dispone cambios en la comunicación gubernamental.

De acuerdo al documento, Félix Antonio Reyna Echevarría fue designado como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom). Sustituye a Homero Figueroa, que llevó la vocería del Gobierno desde el 2021.

Reyna Echevarría es un comunicador con experiencia en estrategia y gestión de medios, se ha desempeñado como vocero institucional en diversas dependencias del Estado, entre ellas, la Junta Central Electoral, destacándose por su capacidad en coordinación de equipos y diseño de campañas de comunicación pública.

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente, cargo que ocupaba Daniel García Archibald.

Caminero es periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha sido editor y director de secciones de prensa escrita y digital, además de asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Mientras que como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, quien ha ejercido como editor y columnista en medios de circulación nacional y posee experiencia en gestión de equipos periodísticos y análisis de coyuntura política y social. Actualmente es director de prensa del Partido Revolucionario Moderno (PRM).