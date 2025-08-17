×
Leonardo Aguilera es el nuevo presidente ejecutivo de Banreservas

Desde el 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa)

  Stephanie Hilario Soto
Leonardo Aguilera es el nuevo presidente ejecutivo de Banreservas
Leonardo Aguilera es el nuevo director ejecutivo de Banreservas. (FUENTE EXTERNA)

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo a Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana. 

La disposición gubernamental se encuentra contenida en el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader este 17 de agosto, y en el que se incluyen otras designaciones. 

Desde el 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). En este entidad, el presidente designó a Samuel Pereyra, que hasta hoy era el presidente ejecutivo del Banco de Reservas. 

Aguilera es catedrático, asesor económico y consultor político, con más de tres décadas de trayectoria como presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC).

Ha sido consultor en República Dominicana, México, Haití y El Salvador, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop).

Es autor de múltiples obras sobre economía y política, y posee estudios especializados en Economía y Política en la URSS y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.