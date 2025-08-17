Leonardo Aguilera es el nuevo presidente ejecutivo de Banreservas

Leonardo Aguilera es el nuevo director ejecutivo de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo a Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana.

La disposición gubernamental se encuentra contenida en el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader este 17 de agosto, y en el que se incluyen otras designaciones.

Desde el 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). En este entidad, el presidente designó a Samuel Pereyra, que hasta hoy era el presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

Aguilera es catedrático, asesor económico y consultor político, con más de tres décadas de trayectoria como presidente fundador del Centro Económico del Cibao (CEC).

Ha sido consultor en República Dominicana, México, Haití y El Salvador, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop).

Es autor de múltiples obras sobre economía y política, y posee estudios especializados en Economía y Política en la URSS y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.