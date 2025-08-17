Lista completa de los nuevos nombramientos del presidente Abinader

Samuel Pereyra Rojas fue colocado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, introdujo varios cambios en su gabinete este domingo a través del decreto 461-25. Los movimientos incluyen remociones y nuevas designaciones y abarcan el sector salud, financiero y educativo, entre otros.

Conforme a una nota de la Presidencia, los nombramientos corresponden a su "nuevo mandato constitucional".

A continuación los nombramientos:

Samuel Pereyra Rojas fue colocado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

El decreto también designa al doctor Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana. Desde 2020 era el presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Félix Antonio Reyna Echevarría fue nombrado como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Carlos Alberto Caminero Sánchez fue colocado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente.

Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) fue designado Abel José Guzmán Then.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) será Edward Rafael Guzmán Padilla.

Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). González ha estado vinculado a la modernización del transporte público, con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León.

Virgilio Cedano Cedano -en tanto- fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria. Médico de profesión, cuenta con experiencia en medicina comunitaria y hospitalaria, habiendo desempeñado funciones directivas en instituciones de salud y siendo reconocido por su trayectoria en prevención y atención primaria.

