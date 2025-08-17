Onésimo González fue nombrado por Abinader como vicepresidente ejecutivo de la Omsa

Onéximo González, nuevo vicepresidente ejecutivo de la Omsa, tiene una amplia experiencia en movilidad urbana. ( FUENTE EXTERNA )

Dentro de los cambios que introdujo el presidente de la República, Luis Abinader, la noche de este domingo en su gabinete de Gobierno está uno en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

El decreto 461-25 designó al ingeniero Onésimo Antonio González como vicepresidente ejecutivo de la entidad. Así lo informó la Dirección de Prensa de la Presidencia.

Sustituye en el cargo a Radhamés González, quien era su director desde el 16 de agosto de 2020 cuando se llamaba Oficina Metropolitana de Autobuses y fue colocado como vicepresidente ejecutivo cuando el gobierno convirtió la institución en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses a través del decreto 167-23 del 23 de abril del año 2023.

Una nota de la Presidencia –que dio a conocer los cambios en el tren gubernamental- señala que Onéximo Antonio González, "ha estado vinculado a la modernización del transporte público, con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana".

El nuevo vicepresidente ejecutivo de la Omsa se desempeñaba como director del Sistema Nacional de transporte Estudiantil (TRAE) del Ministerio de Educación. Anterior a este cargo estuvo como asesor del Ministerio de Obras Públicas.

Del 2000 al 2002 fue director general de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), hoy Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El decreto 461-25 no señala quién ccupará su puesto en el TRAE.

Sin nombramiento Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha informado si ha colocado a Radhamés González en otro cargo. González es miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fue legislador.