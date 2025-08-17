Adolfo Pérez es designado director ejecutivo del Inabie

Rafael Adolfo Pérez de León es el nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo a Rafael Adolfo Pérez de León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

La disposición gubernamental se encuentra contenida en el decreto 461-25. Sustituye en el cargo a Víctor Castro.

Desde 2020, Pérez fue el director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/cal). Además, fue miembro del Gabinete de Salud.

El paso de Pérez de León al Inabie se da a pocos días del inicio del año escolar 2025-2026, en el que esa institución tiene la función de distribuir los útiles a los estudiantes, y en momentos en que le cuestiona por licitaciones.

El pasado lunes, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas en el proceso de licitación pública del Inabie para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos 2025-2026 y 2026-2027.

La medida afecta exclusivamente a los renglones en los que se detectaron observaciones técnicas y administrativas, en el marco del proceso número INABIE-CCC-LPN-2024-0012, iniciado el 11 de septiembre de 2024, dijo la DGCP.

Sobre Adolfo Pérez

Pérez de León es un ingeniero industrial egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Es un profesional vinculado al sector social, con experiencia en programas de asistencia y apoyo a comunidades educativas, así como en la gestión de programas de alimentación escolar y servicios estudiantiles.

Durante 2012 y 2016 fue el vocero oficial y asistente especial del candidato Luis Abinader. También fue vicepresidente nacional y miembro de la Comisión Política del PRM.

