Samuel Pereyra

Samuel Pereyra es el nuevo director de Refidomsa

Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas

El nombramiento está en el decreto 461-25

    Expandir imagen
    Samuel Pereyra es el nuevo director de Refidomsa
    Samuel Pereyra Rojas es el nuevo presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

    La designación fue hecha a través del decreto 461-25, con el que dispone cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

    Desde 2020, Pereyra se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

    Perfil profesional

    Abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con especialidad en Derecho Comercial en la Universidad Panthéon-Assas de París, Pereyra ha trabajado en litigios de derecho corporativo, telecomunicaciones e inversión extranjera.

    Es miembro de asociaciones jurídicas en República Dominicana, Estados Unidos y Francia.

    Fue director de finanzas de la campaña presidencial de Luis Abinader y es miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

