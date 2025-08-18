Presidente Abinader anuncia que continuarán los cambios en el Gobierno en los próximos días

El presidente Luis Abinader hablando sobre los cambios en el Gobierno en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

Tras los movimientos ejecutados ayer en el tren gubernamental, el presidente Luis Abinader informó este lunes que los cambios continuarán en los próximos días y que se completarán los puestos vacantes en varios ministerios e instituciones.

"Obviamente, en los próximos días se van a llenar esos puestos, y se seguirán haciendo otros cambios de diferentes índoles. En los próximos dos o tres días", expresó el mandatario durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 18 de agosto.

El jefe de Estado señaló que, mientras se concretan nuevas designaciones, los ministerios y entidades que quedaron sin titulares tras las recientes reubicaciones operarán con encargados provisionales.

Al ser cuestionado sobre las razones detrás de estos cambios, el mandatario respondió que se trata de "procesos normales de ajustes".

"Hay gente que tiene un tiempo, son ajustes normales. Algunos cambian de posiciones, y eso es completamente natural", afirmó.

Cambios son normales

Agregó que este tipo de movimientos también ocurren en el sector privado, como parte de una dinámica normal.

Respecto a si los partidos aliados ocuparán posiciones en los próximos cambios, Abinader indicó que sí y que éstos ya han estado entrando y saliendo del Gobierno, como parte de los acuerdos establecidos.

Cambios anunciados mediante el decreto 461-25

El domingo se emitió el decreto 461-25, mediante el cual se oficializaron varias designaciones dentro del gabinete, entre los cuales están:

Samuel Pereyra Rojas fue designado presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), en sustitución de Leonardo Aguilera Batista.

Leonardo Aguilera Batista pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas).

Félix Antonio Reyna Echevarría fue nombrado nuevo director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), en lugar de Homero Figueroa.

Carlos Alberto Caminero Sánchez fue designado director de prensa de la Presidencia, sustituyendo a Daniel García Archibald.

Abel José Guzmán Then, periodista y analista político, fue nombrado subdirector de Diecom.

Edward Rafael Guzmán Padilla asumirá como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Onésimo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez ocupará el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Rafael Adolfo Pérez de León fue nombrado director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Finalmente, Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.