Abinader anuncia que hará un recorrido de prueba en el metro Los Alcarrizos e invita a la oposición

Tren realiza una prueba en la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, conocido como el metro Los Alcarrizos, el domingo 17 de agosto. ( DIARIO LIBRE/JESÚS GÓMEZ )

Las pruebas de trenes en la línea 2-C del Metro de Santo Domingo continuarán tras haberse realizado el primer recorrido completo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos, donde concluye la obra vial.

Así lo anunció este lunes el presidente de la República, Luis Abinader, quien comunicó, además, que en la primera semana de septiembre tiene en agenda realizar el mismo el recorrido completo, que consta de 7.3 kilómetros y cinco estaciones.

"Sobre el tema del metro, eso es lo que siempre hemos dicho, que se van a hacer pruebas. Incluso, yo voy a ir a una de las pruebas, que me parece que es en la primera semana de septiembre", acotó durante el turno de preguntas y respuesta de LA Semanal con la Prensa.

Entrará en operación en febrero

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/abinader-la-semanal-18-de-agosto-2025-82c2845c.jpg El presidente Luis Abinader habla en LA Semanal. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Garantizó que en febrero de 2026 "ya podrán montarse los pasajeros" en esa línea del metro y explicó que en estos meses continuarán las pruebas y que hasta ahora "todo ha funcionado muy bien".

"Porque ustedes saben que esas compañías internacionales, que no son muchas las que hacen los metros, son dos o tres compañías mundiales, pues tienen que durar unos seis meses de prueba, y hasta ahora todo ha ido funcionando bien", dijo.

El mandatario se refirió al tema al contestar una pregunta en torno a las críticas que ha recibido el sistema de transporte en cuanto a la calidad de su construcción alegando que no era segura.

Sobre esto, el jefe de Estado dijo que la oposición siempre "critica todo" y eso es parte de ella, "y al final, entonces, queda mal".

"Porque lo que el Gobierno ha dicho desde el principio, pues se está cumpliendo, y los voy a invitar a los amigos de la oposición (para) que me acompañen en esa primera prueba", expresó.

El viernes, Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) comunicó que, por primera vez, un tren había realizado el recorrido completo desde su punto de origen hasta la entrada de Los Alcarrizos.

Comunicado de la Opret La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informa que ha realizado con éxito la cuarta prueba dinámica en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, también conocida como el metro de Los Alcarrizos. Esta jornada marca un paso fundamental en el proceso técnico que permitirá la futura puesta en funcionamiento de esta infraestructura. Durante esta etapa, un tren recorrió por primera vez de forma continua los 7.3 kilómetros que conectan la estación María Montez con la terminal ubicada en Los Alcarrizos. Además, se realizaron pruebas de precisión y funcionamiento en los andenes de las cinco nuevas estaciones, validando elementos clave como el alineamiento de puertas, señalización, accesibilidad e iluminación. Esta domingo también se realizaron pruebas.