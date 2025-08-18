Abinader hace cambios en algunos puestos del Gobierno

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió anoche el decreto 461-25, con el que dispuso cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

En la disposición presidencial se designa al doctor Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

Asimismo, el decreto nombra al doctor Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana. Desde 2020 se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

El decreto también designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) en lugar de Homero Figueroa.

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente, sustituyendo a Daniel Garcia Archibald.

Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) fue anunciado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) será Edward Rafael Guzmán Padilla, profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales, que ha ocupado funciones directivas en el área de salud, seguridad social y gestión institucional, contribuyendo al fortalecimiento de programas de protección social.

El ingeniero Onésimo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León, profesional vinculado al sector social, con experiencia en programas de asistencia y apoyo a comunidades educativas.

Finalmente, el doctor Virgilio Cedano Cedano fue nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.