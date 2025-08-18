Juramentan a Adolfo Pérez De León como nuevo director del Inabie

Momento en que Rafael Adolfo Pérez De León es juramentado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como nuevo director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, juramentó este lunes a Rafael Adolfo Pérez De León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), tras su designación por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 461-25.

Pérez De León asume el cargo en sustitución de Víctor Castro.

Durante el acto de toma de posesión, Pérez De León expresó su compromiso de garantizar el bienestar integral del estudiantado, a través de programas que fortalezcan el acceso equitativo a servicios esenciales en el ámbito educativo.

Fue director de Promese/Cal

Pérez De León, ingeniero industrial de profesión, cuenta con formación especializada en liderazgo para la gestión pública. Hasta su reciente designación, se desempeñó como director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), cargo que ocupaba desde el año 2020.

Durante su gestión en Promese/Cal, también integró el Gabinete de Salud, donde contribuyó a la articulación de políticas públicas en el área sanitaria.