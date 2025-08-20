Juramentan al periodista Alberto Caminero como director de prensa del presidente

El periodista Carlos Alberto Caminero Sánchez fue juramentado este miércoles como director de prensa del presidente Abinader, por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista. ( FUENTE EXTERNA )

En un acto encabezado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, fue juramentado este miércoles Carlos Alberto Caminero Sánchez como nuevo director de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP), en cumplimiento del Decreto 461-25 emitido por el presidente Luis Abinader.

La ceremonia se llevó a cabo en el despacho de la Dirección de Prensa, ubicado en el Palacio Nacional, donde se formalizó el traspaso de mando.

Durante la juramentación, el ministro Bautista resaltó las cualidades del nuevo incumbente, valorando su experiencia y compromiso. "Sabemos que con la experiencia que tiene y el compromiso que siempre ha demostrado, va a hacer el trabajo que el presidente Luis Abinader ha puesto en sus manos", expresó.

El acto protocolar contó con la presencia del director saliente, Daniel García Archibald, quien lideró la DPP desde su creación en 2021, así como del director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna.

Caminero Sánchez asume así la responsabilidad de dirigir el organismo encargado de coordinar la comunicación institucional de la Presidencia, con el respaldo del equipo y las estructuras establecidas desde el inicio de la gestión de Gobierno.

Semblanza

Caminero Sánchez inició su carrera periodística en 1982 en el periódico matutino El Sol. Posteriormente, fue subdirector en Radio Mil y en el año 2000 asumió la dirección de Radio Popular.

En televisión, es fundador de los programas Ventana de Noticias (2000) y A la Misma Hora (2016). Ha sido comentarista en Hoy Mismo, transmitido por Color Visión. Actualmente dirige y analiza en el programa Matinal 5 (Telemicro) y conduce En Contacto (Telecentro).

Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los editores políticos más influyentes del país, colaborando en medios como El Sol, El Nacional, La Nación y Última Hora.

Desempeño en la función pública

En el sector público, ha ocupado posiciones relevantes, entre ellas director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, durante la gestión de José Francisco Peña Gómez (1983-1990); del Ministerio de Agricultura (1990-1991); y de la Autoridad Portuaria Dominicana (2000-2003).

De 2003 a 2007 fue director de prensa del Senado de la República. Asimismo, formó parte del Gabinete de Comunicación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), donde trabajó durante varios años.

Ejercicio gremial

Ha desempeñado importantes funciones en asociaciones periodísticas, como la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entre 2005 y 2009. También fue director ejecutivo del Círculo de Cronistas Políticos y es presidente ad vitam de la Asociación de Cronistas Políticos (ACP).

Reconocimientos

Su labor ha sido galardonada en múltiples ocasiones, entre ellas con el premio El Principal del Año (1993), los Premios Independencia en Miami (1997), la Orden al Mérito Civil (2004), la Medalla al Mérito Periodístico del Colegio Dominicano de Periodistas (2022) y un homenaje de la Academia Mundial de Prensa en 2023.