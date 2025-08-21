Abinader pide suspender actividades del PRM por aniversario de gobierno

Luis Abinader, presidente de la República envió una carta a su partido haciendo la petición. ( ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, solicitó este jueves a la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspender las actividades partidarias previstas para este viernes 22 de agosto con motivo del primer aniversario del inicio de su segundo período de gobierno, al señalar que la prioridad debe ser enfocarse en resolver los problemas de la ciudadanía.

En una carta dirigida a los miembros de ese organismo, fechada el 21 de agosto, el mandatario afirmó que "el tiempo de la política llegará; hoy es el tiempo del trabajo" y que la nación sabrá que su Gobierno no le ha fallado.

"El verdadero sentido del liderazgo es cargar sobre nuestros hombros las preocupaciones de la gente y transformarlas en esperanza. Hoy, la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones", expresó el mandatario.

Abinader precisó que la suspensión no obedece a falta de entusiasmo en las filas del PRM, sino a un sentido de responsabilidad.

"Que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones" Luis Abinader Presidente del país “

El jefe de Estado agregó que la política se engrandece cuando se convierte en servicio y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos. También indicó "que llegará el momento de conmemorar", pero que ahora corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz.

Concluyó su mensaje con un llamado a la disciplina y al compromiso: "Hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza".

La segunda suspensión

Es la segunda vez que las actividades por el primer año de gestión de Abinader y por el cúmulo de los cinco es suspendido. La primera vez fue el 16 de este mes y la medida se tomó por los efectos sobre el país del huracán Erin. El acto se realizaría el domingo 17 en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional.

El PRM explicó que, ante la situación meteorológica, decidió orientar los esfuerzos de su militancia y dirigencia hacia el apoyo de las labores preventivas y de orientación ciudadana que encabezan las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

"Agradecemos su comprensión y les invitamos a sumarse a las labores de prevención y mitigación por el paso de la vaguada en curso y el huracán Erin en todas las provincias", concluye el comunicado.