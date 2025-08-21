Onéximo González es juramentado como nuevo vicepresidente de la Omsa

Deligne Ascención, coordinador del Gabinete de Transporte, juramenta a Onéximo González, como vicepresidente ejecutivo de la Omsa. ( FUENTE EXTERNA )

El coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, posicionó este lunes a Onéximo Antonio González como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 461-25, emitido por el presidente Luis Abinader.

Según una nota de prensa, el acto de juramentación se realizó en la sede de la Omsa con la presencia del ex administrador general la empresa, Radhamés González, directores departamentales e invitados especiales.

Durante la juramentación, Deligne Ascención recordó que el acto se trató de un traspaso entre compañeros y resaltó la experiencia en materia de transporte de Onéximo, por lo que confía que hará una buena gestión.

Agradecimiento

Onéximo González agradeció la confianza depositada en él por el presidente Luis Abinader, y resaltó que asume con la voluntad de trabajar 24/7 por el servicio del país, y lograr la transformación que la Omsa requiere para brindar un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente.

También tuvo la palabra Radhamés González, quien externó su disponibilidad en colaborar para llevar a cabo una entrega amigable, al tiempo de resaltar que deja una institución mejor de como la encontró.

Manifestó que deja una Omsa con una mejor imagen, más valorada, sin deuda, con altos niveles de transparencia y otros indicadores, nuevas rutas y nuevos autobuses que forman parte del Sistema Integrado de Transporte y mejoras salariales.

Sobre el nuevo incumbente

Onéximo Antonio González ha estado vinculado a la modernización del transporte público, con experiencia en gerencia operativa y diseño de planes de movilidad urbana.

Aun se desempeña como director del Sistema Nacional de transporte Estudiantil (Trae) del Ministerio de Educación y estuvo como asesor del Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, del 2000 al 2002 fue director general de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), hoy Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).