Abinader inaugurará seis escuelas y otras obras este fin de semana en La Vega, Santiago y GSD

La Presidencia informó este viernes que el mandatario Luis Abinader entregará este fin de semana seis centros educativos en distintos puntos del país y el remozado hospital Luis Morillo King en La Vega.

Indicó que, el jefe de Estado desarrollará una agenda en Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, La Vega y Santiago, que incluye la entrega de títulos de propiedad. Asimismo, asistirá a un hackathon, dejará en funcionamiento el remozado multiuso Club Luperón, inaugurará carreteras y la participará en la graduación del programa 14/24.

"Este recorrido reafirma el compromiso del Gobierno con la formación integral de la niñez y la juventud, así como con el fortalecimiento de los servicios básicos en beneficio de la población", refiere el documento enviado a la prensa.

Sábado 23 en el Gran Santo Domingo

La agenda del mandatario iniciará a las 10:00 de la mañana de este sábado al asistir al Hackathon sobre ciudades inteligentes y movilidad urbana para la región Ozama. El evento se celebrará en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa. Luego, Abinader encabezará la inauguración del remozamiento del multiuso Club Luperón.

Posteriormente, Abinader estará llevando seguridad jurídica a los hogares en Santo Domingo Norte con la entrega de títulos de propiedad a residentes del sector Los Guaricanos, en un acto en el polideportivo de esa comunidad.

El presidente concluirá su agenda del sábado en Los Alcarrizos, donde inaugurará la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría.

Asimismo, anunciará la puesta en funcionamiento de la primera etapa del Politécnico Prof. Soraya Valentina Núñez Díaz, próximo a la avenida Monumental; la Escuela Primaria Orlando Martínez, en Ciudad Juan Bosch; y la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga.

Domingo 24 en La Vega

A las 11:00 de la mañana, el jefe de Estado entregará remozado y equipado el hospital Luis Morillo King para ofrecer servicios médicos modernos y de calidad.

Distrito municipal de Tavera

Más tarde, dejará inaugurada la reconstrucción de la carretera La Jina – El Morro. En ese mismo acto se entregarán los tramos El Morro – El Desecho, Jina – Loma La Gallina, Loma La Gallina – La Cabra, así como La Herradura – Embalse de Tavera.

Santiago, Sabana Iglesias y Navarrete

En horas de la tarde, Abinader inaugurará la carretera La Sabaneta y el asfaltado de las calles de Las Charcas. Además, dejará en funcionamiento el Politécnico en Arte de Navarrete y el Liceo Faustino Santos Rojas de Tenares.

Finalmente, cerrará su agenda de fin de semana presidiendo la graduación del programa 14/24 en el Club Samejí de Santiago.