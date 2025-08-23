El Gobierno entrega 1910 títulos de propiedad a familias de Los Guaricanos

Luis Abinader, presidente de la República, en el acto de entrega de 1,910 títulos de propiedad a familias del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, este 23 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado un acto de entrega de casi 2,000 títulos de propiedad a familias del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, cumpliendo así con una promesa realizada en 2022 durante un primer proyecto de titulación en la zona.

Durante el evento, el mandatario señaló que, de un total de 3,314 títulos correspondientes a viviendas y solares, este sábado solo se entregaron 1,910, debido a que muchas familias "no se ponen de acuerdo".

Asimismo, aseguró que la entrega no solo garantiza la seguridad jurídica de los beneficiarios, sino que también incrementa el valor económico de sus propiedades, al ofrecer la posibilidad de acceder a créditos formales para mejorar o ampliar sus hogares.

"Lo principal es que ya ustedes van a tener tranquilidad, porque ya de ley y en derecho esa propiedad es suya. Y no va a venir, como ha pasado en otros momentos, que le compran al gobierno ese terreno para después ir a cobrárselo a ustedes", afirmó el presidente.

Los títulos fueron entregados a familias de comunidades como:

El Batey

Los Necios

La Chinola

Las Cinco Esquinas

Los Viajes

La Nueva Isabela

El proyecto

El proyecto abarcó una superficie de 473,864 metros cuadrados y evitó que los beneficiarios asumieran un gasto estimado en más de 265 millones de pesos en trámites legales y técnicos.

Duarte Méndez, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, explicó que 1,910 fueron entregados en esta primera etapa, mientras que el resto será distribuido una vez se resuelvan los procesos de consenso familiar pendientes.

Méndez recordó que, en septiembre de 2022, el presidente Abinader entregó en Los Guaricanos 3,227 títulos como parte del primer proyecto de titulación ejecutado en la comunidad.

"Hoy esa promesa se cumple con la entrega de este proyecto que es de 3,314 certificados de títulos para beneficiar a igual cantidad de familias de esta comunidad. Para lograr este propósito, la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado, junto al Consejo Estatal del Azúcar, abarcó un área geográfica de 473,864.37 metros cuadrados", detalló Méndez.

Asimismo, adelantó que la jornada de titulación continuará en otros sectores de Santo Domingo Norte, como Sabana Perdida, La Victoria, Guanuma y El Higuero, hasta cumplir el compromiso de entregar más de 110,000 títulos en todo el país.

Familias agradecidas

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento al Gobierno, resaltando que, por primera vez, podrán disponer de sus propiedades con documentos legales, lo que les permitirá desde acceder a préstamos hasta asegurar el patrimonio para sus hijos.

El acto, celebrado en el polideportivo de Los Guaricanos, contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Betty Gerónimo; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, entre otros funcionarios.