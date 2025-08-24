El Gobierno firma acuerdo para establecer en el país la oficina regional del CLAD

El secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Conrado Ramos Larraburu, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, mientras presentaban el acuerdo. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en representación del Gobierno dominicano, suscribió junto al secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Conrado Ramos Larraburu, un acuerdo para la apertura de una oficina regional de ese organismo en República Dominicana.

Se trata de una oficina, de carácter intergubernamental, que impulsa la modernización y el fortalecimiento de la administración pública, con la que el país reafirma su compromiso en estos temas y se compromete a seguir creando redes, análisis e intercambiando experiencias y conocimientos sobre la modernización de la gestión pública.

Al suscribir el acuerdo, el canciller Álvarez recordó que el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional el ingreso de República Dominicana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y consideró que para este propósito la oficina del CLAD jugará un papel fundamental, en vista de que el CLAD es parte del Steering Committee para Latinoamérica y el Caribe de la OCDE.

En unas palabras ofrecidas en el acto de firma, el secretario general del CLAD, Conrado Ramos Larraburu, reconoció la fortaleza institucional del Gobierno dominicano en la región y resaltó como la oficina el país fortalece el organismo en la región.

"Las redes de capacitación que tenemos en la región son fundamentales para tener una administración pública profesional, meritocrática y eficiente, que entregue servicios públicos y que genere estados más eficientes e inclusivos", sostuvo.

Acciones conjuntas

El acuerdo contempla acciones conjuntas en materia de formulación y ejecución de proyectos, asistencia técnica, formación de funcionarios, investigación y en general un programa que permite fomentar la cooperación Sur-Sur y Triangular.

Firma del acuerdo

En la firma del acuerdo estuvieron presentes por parte del CLAD, Esther Dweck, ministra de la Gestión e Innovación en los Servicios públicos de Brasil y presidenta del Consejo Directivo; Andrea Picaso, viceministra de Economía de Paraguay y representante Consejo Directivo; Betânia Lemos, presidenta de la Escuela Nacional de Administración Pública Brasil; y otros miembros de ese organismo.

Por el Gobierno dominicano participaron el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; los viceministros de Administración Pública Elvis Muñoz, Grey Peña, Hadeline Matos, Alan Jiménez, Sheyla Castillo, Armando Manzueta; los viceministros de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo; y los directores de Gabinete, Juan José Portorreal; de jurídico Boni Guerrero Canto, y otros funcionarios públicos.

La firma de este acuerdo se realiza en el marco de una visita oficial de dos días para dejar en funcionamiento esta oficina de representación.