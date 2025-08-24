×
inauguración de carreteras
inauguración de carreteras

Presidente Abinader inaugura carreteras en La Vega y Santiago para mejorar la conectividad regional

Deja en servicio la reconstrucción de la vía La Jina–El Morro y la carretera La Sabaneta, junto con el asfaltado de calles en Sabana Iglesia

    Expandir imagen
    Presidente Abinader inaugura carreteras en La Vega y Santiago para mejorar la conectividad regional
    El presidente Abinader durante la inauguración de una serie de carreteras este domingo. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la reconstrucción de la carretera La Jina–El Morro, junto con los tramos El Morro–El Desecho, Jina–Loma La Gallina, Loma La Gallina–La Cabra y La Herradura–Embalse de Tavera, en la provincia La Vega.

    Asimismo, entregó la carretera La Sabaneta y el asfaltado de calles en Las Charcas, Sabana Iglesia, perteneciente a Santiago.

    Durante el acto, el presidente resaltó el valor histórico y familiar que lo une al distrito de Tavera, donde nació su abuela materna.

    "Me siento muy orgulloso de tener mis orígenes en este distrito y, por eso, además del compromiso personal, tengo un compromiso con esta zona. Aquí está la primera presa del país, la de Tavera, que tantos beneficios ha dado a la nación, y hoy seguimos cumpliendo con nuevas obras de infraestructura", expresó Abinader.

    El jefe de Estado aseguró que las partes restantes de la vía estarán listas antes de diciembre, reiterando su interés en supervisar personalmente la conclusión de los tramos.

    "Queríamos inaugurar esta parte porque son muchos trayectos en construcción, pero mantenemos el compromiso de terminar los que faltan. Esta es una región de gente trabajadora y vamos a seguir cumpliendo con ustedes", afirmó.

    Expandir imagen
    Infografía
    Una de las carreteras inauguradas por Abinader. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    Detalles de la obra

    El administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Ángel Rafael Salazar, explicó que la reconstrucción incluyó kilómetros de carreteras y caminos vecinales que antes eran intransitables, ahora convertidos en vías modernas y seguras.

    Entre los tramos terminados se encuentran:

    • Loma La Gallina–La Cabra (2.86 km), El Morro–El Desecho (2.51 km), La Jina–El Morro (2.60 km), Cruce La Herradura–Embalse de Tavera.

    Salazar destacó que el proceso se realizó con la participación de comunitarios como veedores sociales, garantizando la calidad de los trabajos y la inclusión de entradas y callejones solicitados por la población.

    "Estas obras transforman lo que antes eran callejones en verdaderas carreteras. Hoy, la comunidad de Tavera y toda la región tienen nuevas vías que facilitan la conectividad, el transporte y el desarrollo local", señaló.

    Al finalizar, los comunitarios entregaron una placa de reconocimiento al presidente Abinader por su aporte al desarrollo de Tavera y sus comunidades.

    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.