El presidente Abinader inaugura ampliación del Hospital Luis Morillo King en La Vega

El presidente Luis Abinader (centro) durante el corte de cinta inaugural. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), dejó inaugurada este domingo la ampliación y remozamiento del área de internamiento del Hospital Universitario Luis Morillo King, una obra que beneficiará a más de 1,500 personas de la región del Cibao.

La ampliación incluyó la construcción de 15 habitaciones dobles, con capacidad para más de 30 camas nuevas; una estación de enfermería; adecuación de la emergencia; la instalación de plafones, luminarias y cortinas, y equipos médicos.

Además, se remozó toda la estructura eléctrica del hospital.

El director del SNS, Mario Lama informó que la inversión superó los 157 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar un servicio "digno, humano y de calidad" a los pacientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-12545-pm1-8b27d9d0.jpeg Sala de espera. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/24/whatsapp-image-2025-08-24-at-12546-pm-a9e3dbaf.jpeg Otra sala del hospital. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

La obra también contempla un nuevo salón de conferencias y la adecuación de espacios para familiares que acompañan a los ingresados.

"Este hospital será un pilar de la salud en La Vega y un faro de esperanza para toda la región. Nos sentimos muy felices con la ampliación de esta área de internamiento y con la adecuación de la emergencia", agregó un representante de la comunidad.

Hospitales modernizados en todo el país

El Hospital Luis Morillo King se suma a los más de 75 hospitales modernizados y equipados en la actual gestión, según datos oficiales, los cuales han permitido cifras récord en producción de servicios de salud en República Dominicana.

La ceremonia se inició con la bendición del sacerdote Porfirio Espinal y las palabras de bienvenida de la gobernadora provincial, Luisa Jiménez, quien destacó la importancia histórica del centro.

"Hoy, dejamos formalmente inaugurada esta unidad de internamiento del hospital Morillo King, institución que por décadas ha sido un pilar fundamental de la atención sanitaria de nuestra provincia", expresó Jiménez.

