Abinader anuncia aceleración de obras del presupuesto y nuevas inversiones en próximos días

El presidente de la República, Luis Abinader, habla sobre el tema durante su participación en LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS. )

El presidente Luis Abinader informó este lunes que todas las obras contempladas en el presupuesto nacional serán aceleradas y que, además, en los próximos días se anunciarán nuevas iniciativas de infraestructura.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que la prioridad del Gobierno es dar cumplimiento a los proyectos ya aprobados y garantizar que avancen en el calendario de ejecución.

"Todas las obras que están en el presupuesto se van a ir acelerando y hay otras obras también que se van a incorporar para los próximos días, que se van a anunciar", declaró.

Pregunta sobre manejo de deuda

En la misma intervención, Abinader fue consultado sobre el cuestionamiento planteado por el economista Andy Dauhajre, quien señaló que el Estado habría contraído deuda en moneda extranjera y luego colocado esos recursos en bancos locales a una tasa de depósito inferior a la que paga por ese endeudamiento, lo que habría generado una pérdida de 695 millones de dólares.

El presidente remitió la explicación al comunicado previamente emitido por el Banco Central.

"Ya el Banco Central le explicó eso. Hay que ver en su momento, hay todas las explicaciones en ese comunicado del Banco Central", respondió.

De esta forma, Abinader evitó profundizar en el tema financiero y concentró su respuesta en la agenda de obras públicas y proyectos de inversión, que dijo serán anunciados en breve.