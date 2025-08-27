Abinader designa de manera provisional a Andrea Difó Marte como directora de Promese/cal

Andrea Cándida Difó Marte, nueva directora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este miércoles, mediante el decreto 472-25, designar de manera "provisional" a Andrea Cándida Difó Marte como directora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal).

El precepto, firmado el pasado 21 de agosto, señala que Difó Marte tendrá todas las atribuciones y potestades propias del director.

"Se encarga a Andrea Cándida Difó Marte, subdirectora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), de conformidad con el artículo 3 del Decreto núm. 390-20, del 24 de agosto de 2020, para que, de manera provisional, ejerza la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), con todas las atribuciones y potestades propias del director", refiere el decreto.

Difó Marte es odontóloga de profesión con especialidad en cirugía maxilofacial, académica universitaria y se desempeñó como vice cónsul de República Dominicana en Boston.

Actualmente fungía como subdirectora de la institución desde agosto del 2020.

Anterior director de Promese/cal

El ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León se desempeñó como director general de Promese/CAL hasta su reciente designación como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Ocupaba el cargo desde el año 2020.

