Abinader designa de manera provisional a Andrea Difó Marte como directora de Promese/cal
La decisión está contenida en el decreto 472-25
El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este miércoles, mediante el decreto 472-25, designar de manera "provisional" a Andrea Cándida Difó Marte como directora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal).
El precepto, firmado el pasado 21 de agosto, señala que Difó Marte tendrá todas las atribuciones y potestades propias del director.
"Se encarga a Andrea Cándida Difó Marte, subdirectora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), de conformidad con el artículo 3 del Decreto núm. 390-20, del 24 de agosto de 2020, para que, de manera provisional, ejerza la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), con todas las atribuciones y potestades propias del director", refiere el decreto.
Difó Marte es odontóloga de profesión con especialidad en cirugía maxilofacial, académica universitaria y se desempeñó como vice cónsul de República Dominicana en Boston.
- Actualmente fungía como subdirectora de la institución desde agosto del 2020.
Anterior director de Promese/cal
El ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León se desempeñó como director general de Promese/CAL hasta su reciente designación como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
- Ocupaba el cargo desde el año 2020.