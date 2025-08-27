×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Promese/Cal
Promese/Cal

Abinader designa de manera provisional a Andrea Difó Marte como directora de Promese/cal

La decisión está contenida en el decreto 472-25

    Expandir imagen
    Abinader designa de manera provisional a Andrea Difó Marte como directora de Promese/cal
    Andrea Cándida Difó Marte, nueva directora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal). (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso este miércoles, mediante el decreto 472-25, designar de manera "provisional" a Andrea Cándida Difó Marte como directora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal).

    El precepto, firmado el pasado 21 de agosto, señala que Difó Marte tendrá todas las atribuciones y potestades propias del director.

    "Se encarga a Andrea Cándida Difó Marte, subdirectora del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), de conformidad con el artículo 3 del Decreto núm. 390-20, del 24 de agosto de 2020, para que, de manera provisional, ejerza la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/cal), con todas las atribuciones y potestades propias del director", refiere el decreto.

    Difó Marte es odontóloga de profesión con especialidad en cirugía maxilofacial, académica universitaria y se desempeñó como vice cónsul de República Dominicana en Boston.

    • Actualmente fungía como subdirectora de la institución desde agosto del 2020.
    RELACIONADAS

    Anterior director de Promese/cal

    El ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León se desempeñó como director general de Promese/CAL hasta su reciente designación como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

    • Ocupaba el cargo desde el año 2020.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.