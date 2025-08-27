Abinader destituye al gerente del Bandex Juan Alberto Mustafá Michel, pero irá al Reservas

El presidente Luis Abinader destituyó a Juan Alberto Mustafá Michel, quien hasta el momento fungía como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex).

Su derogación está contenida en el decreto 472-25. El economista ocupaba la posición desde el seis de agosto del 2021.

Este mismo miércoles, el Banco de Reservas anunció que Mustafá Michel asume como vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias.

Instituciones sin cabeza

El Bandex se suma al listado de instituciones que se encuentran sin incumbente; el paso de Onésimo González a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) dejó al Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (Trae) sin un titular.

Con el movimiento de Edward Guzmán al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) quedó sin un gerente general el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); mientras que la destitución de José García Ramírez dejó sin director ejecutivo al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

