Juan Alberto Mustafá Michel deja el Bandex y ocupará posición en el Banco de Reservas

El presidente Luis Abinader derogó el artículo 2 del decreto 484-21, mediante el cual designó a Juan Alberto Mustafá Michel como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). El funcionario ocupará un cargo en el Banco de Reservas (Banreservas).

Su derogación está contenida en el decreto 472-25, dado a conocer la noche de este miércoles por la Presidencia de la República. El economista ocupaba la posición desde el seis de agosto del 2021.

Este mismo miércoles, el Banco de Reservas anunció que Mustafá Michel asumió como vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias.

Por el momento no se designó un nuevo gerente general en el Bandex. El Bandex se suma al listado de instituciones que se encuentran sin incumbente; el nombramiento de Onésimo González a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) dejó al Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (Trae) sin un titular.

Con el movimiento de Edward Guzmán al Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) quedó sin un gerente general. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) también está sin titular.

