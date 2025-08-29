Decreto: Abinader designa a Zorrilla Ozuna en Desarrollo Fronterizo

Fotografía de archivo del dirigente político Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader designó la tarde de este viernes a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

La decisión está contenida en el decreto número 475-25, dado a conocer por la Presidencia de la República.

El presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), aliado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las pasadas elecciones, se encontraba a la espera de ser nombrado en el Gobierno.

En días recientes, el nuevo titular de Desarrollo Fronterizo expresó que aún espera su designación oficial por parte del presidente.

"Estamos trabajando en nuestra organización política, dando seguimiento al liderazgo a nivel nacional. Las elecciones son en 2028, todavía falta mucho tiempo y estamos en espera", declaró el dirigente político en esa ocasión.

El domingo 22 de octubre de 2023, el presidente Luis Abinader fue juramentado como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Durante el acto, el mandatario hizo un compromiso que generó polémica: juró incorporar al tren gubernamental a quienes se identifiquen con el partido.

Este juramento fue cuestionado por diversos sectores, ya que, en lugar de tratarse de una declaración de principios compartidos, fue interpretado como una promesa de empleos en el Gobierno a cambio de apoyo político.

¿Quién es Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna?

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna es abogado y político, con una amplia trayectoria en la vida pública dominicana. Se ha destacado como excomandante general del Ejército y exdirector del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), donde impulsó programas de apoyo al sector agropecuario.

Es fundador y presidente del Partido Cívico Renovador, además de conferencista, historiador y autor de obras sobre Gregorio Luperón. Preside el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, enfocada en proyectos sociales y comunitarios.

Cambios en el tren gubernamental y nuevos nombramientos

Mediante el decreto número 493-25, dado a conocer hoy, el Poder Ejecutivo realizó nuevas designaciones en el Parque Zoológico Nacional y en el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

En el caso del Parque Zoológico Nacional, fue designado como director Nayib Emilio Aude Díaz, en sustitución de Patricia Toribio.

Aude Díaz es médico veterinario, egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 1989. Es especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, y posee experiencia en el manejo de imágenes de mamíferos marinos.

Por su parte, José Luis López Pérez fue nombrado como nuevo director de PROMESE/CAL, en reemplazo de Andrea Cándida Difó Marte, quien fue destituida de manera "provisional" por decisión presidencial.

Difó Marte había asumido el cargo tras la salida de Rafael Adolfo Pérez de León, quien se desempeñó como director de PROMESE/CAL desde el año 2002. Posteriormente, fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).