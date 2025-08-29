Abinader designa nuevos directores en el Zoológico Nacional y PromeseCal

El jefe de Estado había anunciado que llenaría las vacantes que estaban sin titulares en el tren gubernamental. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó a dos nuevos titulares en el Parque Zoológico Nacional y en el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promesecal).

Las designaciones están contenidas en el decreto número 493-25, dado a conocer la tarde de este viernes por la Presidencia de la República.

En el caso del Parque Zoológico Nacional, fue nombrado como director Nayib Emilio Aude Díaz, en sustitución de Patricia Toribio.

¿Quién es Nayib Emilio Aude Díaz?

Aude Díaz es médico veterinario, egresado con honores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1989.

Es especialista en ginecología, ortopedia y medicina deportiva equina, y cuenta con experiencia en el manejo de imágenes de mamíferos marinos.

Promesecal

Por otra parte, José Luis López Pérez fue designado como nuevo director de PROMESE/CAL, en sustitución de Andrea Cándida Difó Marte, quien fue destituida de manera "provisional" por decisión del presidente.

Difó Marte había asumido la dirección tras la salida de Rafael Adolfo Pérez de León, quien ocupó ese cargo desde 2002.

Posteriormente, Pérez de León fue designado como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).