El portal de la nómina del Estado dejó de actualizarse en 2024

No es posible consultar empleados estatales contratados después de junio del 2024 ( FUENTE EXTERNA )

La sección de nómina general del Estado dominicano que podía consultarse en el Portal Único de Transparencia dejó de actualizarse desde junio del 2024, lo que ha reducido la utilidad que tenía este recurso para el seguimiento de las contrataciones de personal de la administración pública.

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó a este diario que la causa de la omisión es un "proceso de transformación tecnológica" que llevan a cabo en el sitio web que administra esa institución.

"La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en 2024, inició la fase de preparación para el desarrollo de un nuevo Portal que sea interoperable con otros sistemas de Estado y adaptado a las demandas tecnológicas actuales", explicó Ortiz Bosch.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/30092021-milagros-ortiz-bosch-006-47022332.jpg Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). (DANIA ACEVEDO)

En la carta, fechada el 6 de agosto, prometió que se incorporaría un banner informativo en la página "para evitar confusión respecto a la actualización", algo que todavía no se ha hecho.

Mientras tanto, no es posible verificar en la plantilla de empleados estatales la presencia de personas incorporadas o desvinculadas desde junio del 2024, hace 14 meses. Tampoco funcionan las Consultas de compras dominicanas.

La directora de Ética Gubernamental aseguró que "esta renovación forma parte de los esfuerzos institucionales para ofrecer una plataforma más moderna, inclusiva y alineada con los principios de transparencia".

"En el momento en que iniciamos este esfuerzo descubrimos que hacía falta una interconexión más ágil entre las instituciones públicas, lo que vino a ser facilitado con la promulgación de la Ley No. 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites", indicó la funcionaria.

La Digeig adjudicó en agosto del 2024 a la empresa Solvex Dominicana un contrato por 599,440 millones de pesos para migrar la base de datos del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).

En el pliego de condiciones se alegó que esta plataforma había quedado obsoleta debido a la falta de actualizaciones oportunas, incrementando su vulnerabilidad a ciberataques.