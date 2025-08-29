Indotel tiene edificio propio tras 24 años alquilado

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la recepción de su nuevo edificio, poniendo fin al pago de alquiler durante 24 años y suponiendo un ahorro de 1,540 millones de pesos al Estado dominicano en los próximos 10 años.

La nueva sede del Indotel, ubicada en la avenida 27 de Febrero, representa mejoras en términos financieros, administrativos y en la productividad de sus empleados, así como en la reducción de gastos, los cuales serán destinados al fortalecimiento de programas y servicios que ofrece a la ciudadanía.

El nuevo inmueble cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y uno en superficie (primer nivel), con nueve estacionamientos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, para un total de 108 parqueos para vehículos.

Ahorro en el tiempo

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, encabezó la adquisición de la obra que albergará la institución, la cual tuvo una inversión total estimada en 1,777.90 millones de pesos, que abarcó la construcción, equipamiento y obras complementarias.

Este monto es inferior a los 3,317.4 millones de pesos que costaría continuar en la sede actual en los próximos 10 años, ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

"Pagábamos anualmente 52.1 millones de pesos por el alquiler del edificio Osiris, además de costos adicionales por uso de parqueos externos, servicios de planta eléctrica y otras necesidades", aseguró.

La mudanza será en diciembre.