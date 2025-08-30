Más de 140 profesionales de la ANPA fueron pensionados con RD$50,000

Empleado de un vivero en la zona Este del país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 429-25, mediante el cual se conceden pensiones especiales del Estado de 50,000 pesos mensuales a 143 miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA).

La disposición, rubricada el pasado 29 de julio, incrementa a ese mismo monto las pensiones de 50 personas que ya disfrutaban de este beneficio.

De acuerdo con el decreto, estas pensiones reconocen las "arduas labores" de los profesionales del sector agropecuario, quienes —según se destaca— contribuyen al aprovechamiento sostenible de las tierras, al aumento de la producción de alimentos y al equilibrio medioambiental en el país.

"Estos profesionales trabajan para mejorar las condiciones del uso de suelo, aumentar la producción de alimentos y mantener con su esfuerzo parte del balance medioambiental en la República Dominicana", considera el texto.

Te puede interesar Abinader pensionó en junio a 116 economistas con RD$50,000 al mes

El Poder Ejecutivo aclaró que, en caso de que algún beneficiario ya perciba una pensión estatal, podrá optar por la que le resulte más favorable. Además, quienes hayan cotizado en el Sistema de Capitalización Individual deberán completar el traspaso de fondos al Sistema de Reparto, conforme a la normativa vigente.

Plazo

El decreto también establece que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado contará con un plazo máximo de tres meses para hacer efectivos los pagos, a partir de la inclusión formal de los beneficiarios en la nómina correspondiente.

Leer más El presidente Luis Abinader ha emitido más de 3,700 decretos en los últimos cinco años