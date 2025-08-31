Abinader encabeza graduación de 1,200 jóvenes del programa Oportunidad 14-24 en la región sur

Los jóvenes se formaron en 30 Centros Operativos 14-24 y pertenecen a 22 Rutas Formativas, procedentes de las provincias Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la graduación de 1,200 jóvenes del programa Oportunidad 14-24 del Gabinete de Política Social en la región sur del país.

Según una nota de prensa de la Presidencia, los jóvenes se formaron en 30 Centros Operativos 14-24 y pertenecen a 22 Rutas Formativas, procedentes de las provincias Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

Tony Peña, coordinador del Gabinete, manifestó la visión de que a través de estas capacitaciones, los jóvenes de la región Enriquillo permanezcan en sus comunidades, puedan emplearse, superarse y ser parte de la transformación y avance del sector turismo, que traerá dinamismo y desarrollo a esta zona.

De su lado, el director del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordan, resaltó que con cada nueva promoción queda demostrado que las segundas oportunidades transforman vidas, brindando herramientas para salir adelante y aportar a sus comunidades.

Sandra Mercedes Novoa Pérez, egresada de la Ruta Formativa de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional en Pedernales, agradeció el impacto del programa en su vida y en la de cientos de jóvenes de la región, destacando que fue apoyada económicamente a través de los programas del Gobierno para emprender y establecer su propio negocio.

Con esta graduación, el programa Oportunidad 14-24, acumula más de 24 mil jóvenes que lograron acceder a la formación educativa, técnica y laboral.

Inaugura Estación de Policía en Villa Central, Barahona

Durante su ruta por Pedernales y Barahona, Abinader también dejó inaugurada la Estación de Policía Villa Central en Barahona, para brindar respuesta rápida y mayor seguridad a los comunitarios.

Según el mandatario, esto dignifica la labor y condiciones de trabajo de los agentes policiales en todo el país con nuevas infraestructuras que ofrecen espacios más seguros, funcionales y humanos, con áreas de atención a la ciudadanía, depósitos, cocina, baños, dormitorios separados para hombres y mujeres y cárceles.

El presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial(CPADP), Ángel de la Cruz, indicó que también se entregó totalmente remozada la cancha de baloncesto del sector Blanquizales, un espacio que devuelve a los niños, jóvenes y adultos de la zona la oportunidad de practicar deporte y compartir en comunidad en un entorno digno y seguro.