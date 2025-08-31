El presidente Luis Abinader tiene previsto desarrollar este domingo 31 de agosto una agenda de trabajo en las provincias Pedernales y Barahona, que incluye inauguraciones de obras de agua potable, energía, educación, seguridad y actividades con estudiantes y jóvenes.

La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana con la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, en Pedernales.

A las 11:00 de la mañana, el mandatario presidirá la inauguración del proyecto de subestación Pedernales, la ampliación de la subestación Juancho Los Cocos, así como la instalación de transformadores, la repotenciación del sistema y la colocación de redes para interconectar a la provincia con la red nacional eléctrica.

Cerca del mediodía, Abinader dejará inaugurado el recinto de la Universidad Católica de Barahona (UCATEBA) en Pedernales.

En el municipio de Enriquillo, a la 1:30 de la tarde, el jefe de Estado encabezará la inauguración de la Escuela Básica Juan Ramón Pérez y, por mención, dará apertura al Politécnico de la Ciénaga.

Más tarde, en la ciudad de Barahona, sostendrá un almuerzo con estudiantes de liceos, escuelas, colegios y jóvenes emprendedores en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

A las 3:35 de la tarde, está programada su participación en la graduación de 1,200 jóvenes del Programa Oportunidad 12-24, a celebrarse en la UCATEBA.

La agenda concluirá a las 5:00 de la tarde con la inauguración del destacamento policial de Batey Central, en Barahona.