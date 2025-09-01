Abinader evita responder sobre nombramiento de Zorrilla Ozuna y se centra en cómo encontró Inespre

El presidente Luis Abinader fue cuestionado este lunes por la periodista Stephanie Soto, de Diario Libre, acerca del nombramiento de Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director de Desarrollo Fronterizo, designación realizada el pasado viernes.

La periodista recordó que en plena campaña electoral de 2023, Zorrilla Ozuna le hizo jurar públicamente al mandatario que lo nombraría en un cargo a cambio de respaldo político, y que en la primera rendición de cuentas de haber salido electo por primera vez en el año 2020, el propio Abinader afirmó que había recibido el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) "quebrado" tras la gestión de Zorrilla Ozuna.

"¿Por qué nombró a Zorrilla Ozuna en Desarrollo Fronterizo cuando él evidenció que le interesaba una dosis de clientelismo?", preguntó Soto.

En su intervención, el jefe de Estado se refirió a la situación financiera en la que encontró al Inespre, pero no abordó directamente el tema del nombramiento en Desarrollo Fronterizo.

"En el sector agrícola, y especialmente Inespre, no estaba siendo fondeado por el gobierno. Estaba quebrado porque no le daban los recursos para realmente utilizar y hacer lo que hace Inespre. Era tan así que a mí me recomendaron eliminar a Inespre, y yo dije que no, que debía de funcionar. Lo que hemos hecho es dar recursos a Inespre para que funcione de la manera adecuada. Por lo tanto, esa es la respuesta", dijo Abinader, concluyendo la intervención.

Lo que quedó en el aire

La respuesta del presidente se concentró en explicar que el Inespre estaba descapitalizado por falta de financiamiento estatal y que su gobierno decidió mantenerlo y fortalecerlo con recursos. Sin embargo, no respondió de manera directa a la pregunta central sobre las razones del nombramiento de Zorrilla Ozuna en Desarrollo Fronterizo.