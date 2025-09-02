El presidente resalta la conectividad aérea que ha logrado el país

Luis Abinader dijo que el país contará con el pasaporte electrónico en octubre. ( DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader destacó ayer que, gracias a la política de Cielos Abiertos, el país es el segundo con mayor índice de conectividad aérea en toda Latinoamérica pasando de 878 a 1,096 rutas aéreas operadas entre 2020 y 2025.

Al hablar durante LA Semanal con la Prensa, también subrayó que este año RD registra 365 aerolíneas activas. De estas, 13 líneas aéreas son nacionales, más del doble que en 2020.

Asimismo, citó que hay un incremento del 365 % en asientos disponibles de aerolíneas dominicanas, pasando de 695 en 2020 a 3,232 en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/9c6e070a-4897-45d8-9f50-597d0e645de4-073df589.jpg ()

En cuanto al impacto de la aviación en la economía nacional, dijo que se proyecta que genere 15 mil millones de dólares en ingresos directos e indirectos y un 11 % del PIB de aporte en vinculación con el turismo para finales de este 2025, generando, asimismo, más de 40 mil empleos directos y más de 540 mil indirectos.

Avances

De su lado, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez, informó que en los próximos dos años todos los equipos de navegación aérea estarán actualizados.

También expresó que la implementación de sistemas modernos, radares Doppler y nuevas regulaciones han reducido los incidentes graves.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/32b1a4c6-a8fb-402f-9305-6a6ff2091ca5-70bf42b2.jpg Igor González, director del IDAC, habla en LA Semanal. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En materia de modernización, Abinader citó la implementación de la Ventanilla Única de Inversión Aero-Administrativa, servicios en línea del IDAC, e-ticket migratorio, Auto Gate, y la integración a Global Entry. Añadió que el país contará con el pasaporte electrónico en octubre.

Infraestructuras

El jefe de Estado hizo hincapié en que el Departamento Aeroportuario ha impulsado el reacondicionamiento de los aeropuertos de Las Américas, Puerto Plata y Montecristi, así como una nueva terminal en Punta Cana y la expansión del aeropuerto del Cibao.

Además, manifestó que por primera vez el Estado está directamente inmerso en la construcción de aeropuertos con el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo (Pedernales) y del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur (San Juan).

Acuerdos

Destacó que, en los últimos cinco años, se han suscrito 50 de los 73 acuerdos bilaterales, siendo los más relevantes los de Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Guyana, Grecia y Egipto, entre otros. Además, se incrementó de 34 a 228 la expedición, enmienda y renovación de licencias y certificaciones a empresas consignatarias.

Eventos También se resaltó que en noviembre próximo el país será sede del evento ICAN 2025, la principal cumbre mundial de negociaciones de servicios aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde se esperan convenios con más de 20 estados.

Anuncia Amazon Air llega a la RD

El presidente Abinader ratificó que República Dominicana recibirá siete vuelos semanales de Amazon con una capacidad de 770 toneladas métricas. Resaltó que el país será el primer hub de Amazon Air en el Caribe y el segundo en Latinoamérica.

El director de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, comunicó, la semana pasada, que Amazon iniciará operaciones en el país a partir de mañana, 3 de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/d2d8d3b2-260e-450c-b9da-02f88d056200-b762a1d3.jpg El director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)